Kocaeli'de çocuklar için "açık hava tiyatro günleri" başlıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca, sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alınarak çocuklar için hazırlanan "Yaramaz Notalar" adlı oyunun prömiyeri, 20 Ağustos'ta yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunlara, bir yenisi daha ekleniyor.

Açık havada çocuklarla buluşturulacak olan Hayal Şahin'in yazdığı "Yaramaz Notalar" adlı oyunun provaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle evlerinde kalan çocuklar için 12 ilçede sahnelenmesi planlanan oyunun, son hazırlıkları tamamlandı.

Ozan Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği "Yaramaz Notalar" adlı oyunu, yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor.

Oyunun yaratıcı kadrosu ise koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin, oynayanları ise Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım'dan oluşuyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alınarak sahnelenecek oyun, 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Sekapark uçurtma tepesinde seyircisiyle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarınca açık havada sahnelenen "Mesafeli Kabare" oyun ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin toplumsal yansımaları mizahi bir dille anlatılıyor.

