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Kocaeli’de Cuma namazı için özel önlemler

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yarın kılınmaya başlanacak cuma namazları için kent genelinde halk sağlığı için önlemler alıyor.Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı normal hayata dönüş planlaması kapsamında müftülüklerce belirlenen bazı camiler ve açık alanlarda Cuma namazı kılınmaya başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yarın kılınmaya başlanacak cuma namazları için kent genelinde halk sağlığı için önlemler alıyor.
Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı normal hayata dönüş planlaması kapsamında müftülüklerce belirlenen bazı camiler ve açık alanlarda Cuma namazı kılınmaya başlanacak. Kararın alınması ile birlikte hazırlıklara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarın Kocaeli genelinde cuma namazının kılınacağı camilerde birçok düzenlemeyi ve hizmeti yerine getirecek.
Camilerin avlusunda ve açık hava mekanlarında kılınacak cuma namazı için Büyükşehir Belediyesi önlem için vatandaşlara 150 bin maske dağıtacak. Maskesiz kılınmanın yasak olacağı namazlarda ayrıca hijyenin sağlanması amacı ile kent genelinde 150 bin tek kullanımlık seccade dağıtımı da yapılacak.
Sosyal mesafenin korunması için cuma namazı camilerin dışarısında kılınacak. Cuma namazı için ilçe belediyeleri ve müftülükler tarafından şerit ve çizgiler çizilecek. Büyükşehir Belediyesi de gerçekleştirdiği planlama kapsamında camilerin girişlerine ayaktan basmalı dezenfektanlar koyacak.

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İkindi
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