Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla 2 Kasım'da yakalanarak dün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi. Yabancı uyruklu bir şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan biri de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.



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