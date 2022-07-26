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Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

26.07.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sabah
05:44
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli ECZANELER
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