Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz