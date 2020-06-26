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Kocaeli'de denizde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.06.2020 19:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'de denizde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Körfez Asri Mezarlığı'ndan alınan Muhammet (21) ve Samet Kırca'nın (16) cenazeleri Yukarı Hereke Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler, kılınan namazdan sonra burada defnedildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Fadime ile baba Nihat Kırca, çocuklarının tabutlarına bakarak göz yaşı döktü.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Samet Kırca'nın 11'nci sınıf öğrencisi olduğu, ağabey Muhammet'in ise askerliğini yeni tamamladığı ve ilçedeki bir börekçide çalıştığı öğrenildi.

- Olay

Dün Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denize giren Samet Kırca (16) bir süre sonra gözden kaybolmuş, kardeşini kurtarmak için suya atlayan Muhammet Kırca'nın da gözden kaybolması üzerine baba Kırca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen polis ekibinde yer alan bir komiser yardımcısı, denize girerek su yüzeyinde hareketsiz halde duran Muhammet Kırca'yı karaya çıkarmış, Kırca, sağlık ekiplerince götürüldüğü Dilovası Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ekiplerin arama çalışması sonucunda da Samet Kırca'nın cansız bedeni de sudan çıkarılmıştı.

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