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Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

TOKAT HABERLERİ  | 03.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’de denizde boğulan Nihat Çakmak’ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre; Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde denize giren Nihat Çakmak (38) boğularak hayatını kaybetti.

Kocaeli’de denizde boğulan Nihat Çakmak’ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre; Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde denize giren Nihat Çakmak (38) boğularak hayatını kaybetti. Çakmak’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesi Hebüllü mahallesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak’ın cenazesi sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında Çakmak’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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Tokat Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
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Öğle
12:45
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tokat Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Açıkkapı Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Erbaa
Merkez Eczanesi
Niksar
Burak Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
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