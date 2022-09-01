Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün denize giren ve boğulmak üzereyken çıkarılan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babalı plajında dün yeni evlendiği eşiyle boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerce çıkarıldıktan sonra Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Yeşilyurt Taşdemir (22) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Sakarya'da 4 gün önce evlendikleri öğrenilen Fatma Yeşilyurt Taşdemir ve eşi Enes Taşdemir (23) ile akrabaları Mithat Acar (44), Babalı plajında dün denize girmiş, dalgalara kapılan 3 kişi sörf okulundaki sporcular tarafından sudan çıkarılmıştı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Acar hayatını kaybetmiş, Enes Taşdemir ayakta tedavi edilmişti.



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