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Kocaeli'de devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı

13.10.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi Pelitli yolu üzerinde seyreden Tarık K. idaresindeki 41 VF 968 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyondan yola dökülen kum, iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

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