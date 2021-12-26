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Kocaeli'de devrilen midibüsteki 7 yolcu yaralandı

26.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de devrilen midibüsteki 7 yolcu yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün devrilmesi sonucu 7 yolcu yaralandı.

İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde seyreden T.G. idaresindeki 41 J 4284 plakalı özel halk midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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