Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

D100 karayolu İstanbul istikameti İ.Y. idaresindeki 81 ACG 516 plakalı otomobil, Şirinyalı mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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