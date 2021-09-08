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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü

08.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Can Gürdal (38) idaresindeki 41 ACT 695 plakalı konteyner yüklü tır, Tavşancıl mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırın altında kalan sürücü Gürdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla yaptığı çalışmayla tırın altından çıkarılan Gürdal'ın cesedi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası Kocaeli

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