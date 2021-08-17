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Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

17.08.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tepeköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlaya gitmek üzere evden çıkan Yaşar Koç'tan haber alamayan oğlu Mehmet Koç, öğle vakti aramaya çıktı.

Babasını, Sekbanlı sapağındaki tarlanın girişinde devrilen traktörün yanında yerde hareketsiz halde bulan Koç, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaşar Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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