Kocaeli’de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, ilçelerde kamu kurum kuruluş binalarını ve halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte işlemlerine sürekli devam ediyor.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan korona virüs nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 50 kişilik ekip, 11 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.

Ekipler, vatandaşların huzurlu olmaları amacıyla korona virüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda son iki günde toplamda 172 ayrı noktayı dezenfekte eden ekipler, çalışma yapılan bölgelerin periyodik olarak yeniden dezenfekte edileceğini ifade ettiler.

Öte yandan ekipler ayrıca Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde de 24 saat temizlik yapıyor. Çalışmalar kapsamında 7-24 gerçekleştirilen temizlik uygulamalarının yanı sıra sürekli temas edilen noktalar günde iki kez dezenfekte ediliyor. Gün içerisinde de tüm alanlar silinerek temizleniyor. Terminal esnafının bankolarını da dezenfekte eden temizlik personelleri, yolcuların temas ettiği tüm noktalara temizlik uygulaması yapıyor. Peronlar bölgesini ilaçlatarak yolcuların daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesini sağlayan ekipler, yolcuların otobüs beklediği esnada bekledikleri koltuklar arasında da boşluklar oluşturdu. Mesafe koltukları sayesinde yolcular birer koltuk arayla oturarak teması uzaklaştırıp virüsün bulaşma riskini de otomatik olarak azaltmış olacaklar.

