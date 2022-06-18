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Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

18.06.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit aileleri ve gazi derneklerinin adını kullanarak para topladığı tespit edilen zanlının dolandırıcılıktan 14 suç kaydı olduğu belirlendi

KOCAELİ (AA) - Kartepe ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtıp şehit aileleri ve gazi derneklerinin adını kullanarak para topladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak şehit aileleri ve gazi dernekleri adına bağış topladığını söyleyen kişi için harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yakalanan B.Ö'nün (30), herhangi bir dernek adına resmi belge taşımadığı belirlendi.

Şüphelinin dolandırıcılık suçundan 14 kaydının bulunduğu da tespit edildi.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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