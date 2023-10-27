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Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

27.10.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de otomobil parçası ve benzeri ürünlerin internetten satışı üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, e-ticaret sitelerine otomobil parçası ve benzeri ürünlerin ilanı konulup, satıcı gibi görüşülen kişilerden kapora, ürün bedeli gibi bahanelerle istenen paranın şüpheliler adına açılmış hesaplara yatırtıldığı ve sonrasında ilanların kaldırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin benzer yöntemlerle 71 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı saptandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Aranan 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ile 69 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

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