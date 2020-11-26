Kocaeli’de dolgu alanlarına 19 bin 360 fidan dikilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dolgu sahalarına 19 bin 360 fidan dikerek yeşillendirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Döküm sahası olarak kullanılarak dolan dolgu sahaları, ağaçlandırılarak yeşil bir görüntüye kavuşturuluyor. Bu kapsamda il genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 dolgu alanında ağaçlandırma yapıyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele Paşadağ dolgu alanı, İzmit Sepetçi dolgu alanı, Körfez Hereke ve İlimtepe dolgu alanlarında ağaçların dikilmesi için çukur açma çalışmalarına devam ediyor.

Dolgu alanları, dolum kapasitesi ulaştıktan sonra gerekli çalışmaları yapılarak üzeri toprak ile kapatılıyor. Gerekli çalışmalar tamamlanan dolgu alanları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçlandırılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Başiskele Paşadağ dolgu alanına 3 bin 260, İzmit Sepetçi dolgu alanı 3. etabına bin 600, Körfez Hereke dolgu alanına 2 bin 500 ve İlimtepe dolgu alanına 12 bin ağaç dikilecek. Toplamda 19 bin 360 fidan dikilecek dolgu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturulacak. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.



