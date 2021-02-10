Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli içinde silah ve uyuşturucu olan çantayı denize attı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü, içinde tabanca ve uyuşturucu bulunan çantasını denize attı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çınar Caddesi'nde yapılan rutin kontrollerde motosiklet sürücüsü Ö.G. "dur" ihtarına uymayarak motosikleti terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kaçarken çantasını ve belinden çıkarttığı tabancayı denize attığı belirlenen şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı.

Ekipler, tabanca ile çantayı denizden çıkarttı.

Çantada 1 tabanca, ele geçirilen silaha ait şarjör ve fişekler, esrar içiminde kullanılan cam pipet ile muşta ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin daha sonra evinde yapılan aramada ise 2 kurusıkı tabanca ile 1 gram esrar tohumu bulundu.

