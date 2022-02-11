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Kocaeli'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

11.02.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada 185 pakette 110 kilo 260 gram skunk, 4 pakette 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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