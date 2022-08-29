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Kocaeli'de durdurulan araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

29.08.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de durdurulan araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan bir araçta 85 adet cep telefonu ve 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derince ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 85 adet cep telefonu ve 280 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili olarak 1 kişiye adli işlem yaptı.

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