Kocaeli'de düzenlenen operasyonda aranan 37 hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 80 ekip ve 275 personelin katılımıyla eş zamanlı ve planlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "yaralama, cebir, tehdit veya hile ile kişi hürriyetini yoksun bırakmak, silahla tehdit, fuhşa teşvik ve aracılık veya yer temin etmek, hırsızlık, dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan aranan, haklarında 1 ila 8 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası 37 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan 37 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

