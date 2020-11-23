Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Darıca'da bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i Ukrayna uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, preslenmiş vaziyette, 23 paket halinde 11 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

