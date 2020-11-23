YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.11.2020 00:42 | Son Güncelleme

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Darıca'da bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i Ukrayna uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, preslenmiş vaziyette, 23 paket halinde 11 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Sahil Eczanesi
Karamursel
Gebeş Eczanesi
Kandira
Çınar Eczanesi
Izmit
Gizem Eczanesi
Izmit
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Kartepe
Özman Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.