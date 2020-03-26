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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, süt kutuları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 sentetik uyuşturucu hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 sentetik ecza, 127 gram metamfetamin, 22,50 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli şekilde adliyeye sevk edildi.

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9 şüpheli Gözaltı Kocaeli Uyuşturucu Operasyonu

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