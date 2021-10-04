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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

04.10.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 kilo 78 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kadılı Mahallesi'nde bir ev ile müştemilata düzenlenen operasyonda 7 kilo 78 gram esrar ile terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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