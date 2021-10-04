Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 kilo 78 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Kadılı Mahallesi'nde bir ev ile müştemilata düzenlenen operasyonda 7 kilo 78 gram esrar ile terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz