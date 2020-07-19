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Kocaeli’de e-atıklar geri dönüşüme kazandırılarak bertaraf ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan elektronik atıklar, ekonomik değeri olacak şekilde geri dönüşüme kazandırılarak atıkların çevreyi kirletmeleri engelleniyor.Çevreye verilen zararın azaltılması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, elektronik atıkların toplanmasına öncülük ederek doğanın kirletilmesinin önüne geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan elektronik atıklar, ekonomik değeri olacak şekilde geri dönüşüme kazandırılarak atıkların çevreyi kirletmeleri engelleniyor.
Çevreye verilen zararın azaltılması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, elektronik atıkların toplanmasına öncülük ederek doğanın kirletilmesinin önüne geçiyor. Bu kapsamda 12 ilçede bulunan atık toplama merkezlerinde toplanan elektronik atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisanslı geri kazanım tesislerinde bertaraf ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ile protokolü bulunan bir işletmede ortadan kaldırılan atıklar, hem geri dönüşüm sağlanarak doğayı koruyor hem de kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Elektronik atık kapsamına buzdolabı, ütü, televizyon, bilgisayar, modem gibi geri dönüştürülebilen elektronik eşyalar, demontaj bölümünde geri dönüşüm sağlanacak şekilde parçalarına ayrılarak işe yaramayan parçaları ise yakılarak bertaraf ediliyor.
Elektronik atıkları olan vatandaşlar, atıklarını toplama merkezlerine getirilebileceğini gibi Büyükşehir 153 Çağrı merkezi aracılığıyla da bilgi alabiliyor.

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