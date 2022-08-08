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Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü

08.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü

Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak'taki inşaatta çalışan Bülent Aslan (46), binanın 4. katındaki iskelede cam montajı yaptığı sırada, elindeki demir profil, yüksek gerilim tellerinin üzerine düştü.

Demirin iskeleye temas etmesi üzerine elektrik akımına kapılan Aslan, 4. kattan yere düştü.

Olayda trafoda yaşanan patlama sesini duyan vatandaşlar panik yaşarken, mahallenin elektriği kesildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent Aslan'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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