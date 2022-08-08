Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak'taki inşaatta çalışan Bülent Aslan (46), binanın 4. katındaki iskelede cam montajı yaptığı sırada, elindeki demir profil, yüksek gerilim tellerinin üzerine düştü.

Demirin iskeleye temas etmesi üzerine elektrik akımına kapılan Aslan, 4. kattan yere düştü.

Olayda trafoda yaşanan patlama sesini duyan vatandaşlar panik yaşarken, mahallenin elektriği kesildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent Aslan'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz