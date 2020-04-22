Kocaeli'de emeklilerden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi üyeleri, aralarında topladıkları 2 bin 500 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin ilk günden bu zamana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için tüm iletişim yollarını kullandığını kaydetti.

Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisinin birçok konuda öncü projeler yaptığını ifade eden Atay, yönetim kurulu üyeleri olarak aralarında topladıkları 2 bin 500 lirayı "Milli Dayanışma Kampanyası" için ilgili bankaya yatırdıklarını bildirdi.

