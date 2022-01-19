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Kocaeli'de eşini tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

19.01.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de eşini tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de eşini av tüfeğiyle öldüren ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Osman T. SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Dosyadaki belge ve delillerin okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hacı Osman T, uzun süredir tutuklu olduğunu, mağdur durumdaki çocuklarına yardım edemediğini söyledi.

Sözün bittiği yerde olduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulunan Hacı Osman T, "Pişmanım, Allah kimsenin başına vermesin, yuvam yıkıldı." dedi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına yer olmadığına karar vererek, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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