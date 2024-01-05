YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren zanlı yakalandı

Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren zanlı yakalandı

05.01.2024 11:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren zanlı yakalandı

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, eski eşi Şefik K. tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan'ın (45) hayatını kaybetmesine ilişkin polislerce çalışma yürütüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli Şefik K, polis ekiplerince yakalandı.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Şefik K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, Şefik K. tabancayla Tülay Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:18
Öğle
13:10
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Ari eczanesi
Darica
Şirin eczanesi
Izmit
Yiğit eczanesi
Kartepe
Erdoğan eczanesi
Korfez
Semih eczanesi
Darica
İlayda eczanesi
Cayirova
Özgül eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.