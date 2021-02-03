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Kocaeli’de fahiş fiyat artışına sıkı denetim

03.02.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Zabıta, İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri ile birlikte Kocaeli genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.Haksız fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Zabıta, İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri ile birlikte Kocaeli genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.
Haksız fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri ile birlikte il genelindeki ulusal market zincirleri ve yerel marketlerde, fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında marketlerdeki un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinde birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırılıyor. Son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği ürünlerin, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit ettikleri firma ve marketlere cezai işlem uyguluyor.
Yine yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin reyon etiket fiyatı ile kasadaki fiyatını karşılaştırıyor. Fiyat farkının çıkması durumunda İl Ticaret Müdürlüğü tarafından ürün başına 452 TL para cezası kesiliyor.

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