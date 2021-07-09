YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası

Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası

09.07.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi işletmecisinin çok sayıdaki vatandaşın faturasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir fatura ödeme merkezine giderek elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarını ödeyen vatandaşlar, daha sonraki günlerde faturalarının ödenmediğini belirledi.

Ödeme merkezinin kapalı olmasından şüphelenen müşteriler, polis merkezine giderek iş yeri sahibi F.S.A. hakkında şikayetçi oldu.

Hakan Kurt, gazetecilere, merkezin bir süre önce devredildiğini belirtti.

İşletmecilerin ortadan kaybolduğunu ileri süren Kurt, "Şu an kapıya hiç gelmezse 50-60 kişi şikayet için geliyor. Bir ayda yapan sayıyı siz düşünün. Koca bir ilçenin fatura parasını toplayıp gittiler." diye konuştu.

Mehmet Cebe de çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını iddia ederek, "İşletmecinin verdiği makbuzlar sahteydi ve ben sürekli uyarmama rağmen işletmeciler vatandaşları ikna edip gönderiyorlardı." dedi.

Öte yandan mağdur vatandaşların ilçe emniyet müdürlüğüne yaptıkları şikayetlerin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:31
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:40
Yatsı
22:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

Özman Eczanesi
Izmit
Kandemir Eczanesi
Izmit
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Çınar Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Hilal Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.