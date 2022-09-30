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Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

30.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, emekli 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 1 astsubay ile 2 mahrem imamı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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