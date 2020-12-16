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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.12.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, örgütün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan ve sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 75 fişek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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