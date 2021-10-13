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Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılanması sürüyor

13.10.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babası ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve oğlu Yahya Keblawi ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki celsede istenen eksik belgelerin dosyaya konulduğu belirtildi.

Baba Keblawi'nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, mahkemeye sunulan delillerin sanıkların lehine olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Tercüman yardımıyla savunma yapan baba Zekharya Keblawi, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Duruşmalarda olay günü yaşanan her şeyi anlattık. Delillerin hepsi bizim lehimize. Her aşamada farklı suçlarla suçlandık. Tüm suçlamalar asılsız ve delilsizdir. Olay cinayet olarak gösterilmeye çalışıldı. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Ağabey Yahya Keblawi de babasının ifadelerine katıldığını belirterek, "Bu dosyada yanlış anlamalar oldu. Olay tamamen farklı olarak algılanmıştır. Suçları kabul etmiyoruz." şeklinde savunma yaptı.

Mahkemeye heyeti, Siwar Keblawi'nin HTS kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat 2019'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen maktulün ağabey Yahya Keblawi de (34) İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı. Şüpheli baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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