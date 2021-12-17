Kocaeli'de freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi tedavi altına alındı.

İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda, girmesi yasak olan yolda yokuş aşağı giden Y.O. idaresindeki 37 AF 849 plakalı kamyonetin freni arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki duvardan devrilerek park halindeki 2 otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, kamyonette sıkışan sürücü Y.O. ile yanındaki kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.



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