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Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanmasına ilişkin yargılanan sanık beraat etti

22.03.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kızın ağır yaralanmasına ilişkin tutuksuz yargılanan sanık polis memuru hakkında beraat kararı verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkındaki suçlama nedeniyle açığa alınan tutuksuz sanık polis memuru Ahmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında mahkemeye gönderilen tanık ifadeleri ile Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin beyanı sorulan katılan vekili, evraklara diyeceğinin bulunmadığını söyledi.

Sanık avukatı da gelen evraklar yönünden aleyhe hususları kabul etmediklerini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçu işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine, adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.

Katılanlar avukatı, mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini savunarak, mütalaa yönünde beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Ahmet A. da üzerine atılı suçu işlemediğini başından beri samimi şekilde söylediğini aktararak, "Keşke böyle olmasaydı. Tek isteğim Sedef'in iyi olması." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı Sedefnur Ç'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine, yurt dışına çıkış yasağı kararının da kaldırılmasına hükmetti.

OLAY

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 9 Ocak 2022'de, üniversite öğrencisi Sedefnur Ç. bir apartmanın 7. katından pencereden düşerek ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 polis memurundan Ahmet A. tutuklanmış, O.Ç. ise işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı, bir kadının da ifadesine başvurulmuştu.

Sedefnur Ç'nin celse arasında görevlendirilen uzmanlar eşliğinde alınan sesli ve görüntülü ifadesinde, olay anını hatırlamadığı ve sanığın kendisini attığı ya da ittiği yönünde beyanda bulunmadığına ilişkin anlatımlarının dosyaya eklendiği 19 Ocak'taki duruşmada, sanık Ahmet A'nın delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

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