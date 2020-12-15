YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de göçük oluşan cadde trafiğe kapatıldı

Kocaeli’de göçük oluşan cadde trafiğe kapatıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.12.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol ortasında göçük oluşan cadde, araç trafiğine kapatıldı.Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Mutlukent Bulvarında meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol ortasında göçük oluşan cadde, araç trafiğine kapatıldı.
Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Mutlukent Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde göçük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile göçük alanı betonla kapatıldı. Araçların sürekli kullandığı yol, çalışmanın ardından tedbir amacıyla emniyet şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Göçüğün nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:10
Öğle
13:00
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Şifa Eczanesi
Kandira
Oğuz Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Beyza Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.