Kocaeli'de gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Darıca'da operasyon düzenleyen ekipler, bir tır ve depoda arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz