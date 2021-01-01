Kocaeli'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi'nde farklı yönlerden gelen Alper K'nin kullandığı 34 CLG 771 plakalı motosiklet ile Bekir Ö'nün kullandığı 41 AGJ 912 plakalı hafif ticari araç, 548 ve 552'nci sokakların kesişiminde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Alper K, yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, Bekir Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, motosiklet ve hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kavşakta yaşanan çarpışmanın etkisiyle motosikletin yola savrulması yer alıyor.

