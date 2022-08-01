YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

01.08.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmit Kandıra yolu Çayırköy Işıklar mevkisinde seyreden A.K. idaresindeki 34 LB 5848 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.M. idaresindeki 41 FY 319 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hafif ticari araç daha sonra orta refüje çarparak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki K.U. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası baygınlık geçiren otomobil sürücüsü A.K. ise ambulansta tedavi edildi.

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakınına adli kontrolKocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakınına adli kontrol
Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam ettiKonyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Anahtar Kelimeler:
kaza yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:50
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:24
Yatsı
22:00
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.