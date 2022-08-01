Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmit Kandıra yolu Çayırköy Işıklar mevkisinde seyreden A.K. idaresindeki 34 LB 5848 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.M. idaresindeki 41 FY 319 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hafif ticari araç daha sonra orta refüje çarparak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki K.U. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası baygınlık geçiren otomobil sürücüsü A.K. ise ambulansta tedavi edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz