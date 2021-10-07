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Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

07.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

Karabaş Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde seyir halindeki A.B'nin kullandığı 41 AGT 872 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem S'ye (45) çarptı.

Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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