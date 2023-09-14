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Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kurye öldü

14.09.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hüseyin Yeniçağ (57) idaresindeki 41 TV 108 plakalı motosiklet, Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştıktan sonra bariyere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeniçağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgeden uzaklaştığı öne sürülen hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında arama çalışması başlatan polis, yol üzerinde bulunan KGYS kamerası kayıtlarını inceliyor.

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Kocaeli Gebze hafriyat kamyonu kaza ölü

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