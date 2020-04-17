Kocaeli’de hafta sonu öncesi denetimlere devam ediliyor

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasında, ilçe belediyeleri Zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Kocaeli genelinde market, eczane, medikal mağazalar ve diğer işyerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Haksız kazanç, maske ve eldiven kuralları gibi denetimlerin yanı sıra marketlere hafta sonu kapalı olacakları tebliğ ediliyor.

Haksız kazança izin verilmiyor

Büyükşehir Zabıta ekipleri ve diğer kurumlardan ekiplerin katılımı ile müştereken yapılan denetimler ile genelge ve alınana diğer kararların sahada uygulanması sağlanıyor. İl genelindeki denetimler kapsamında market, eczane ve diğer işyerlerinde yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı (fahiş fiyat), satıştan kaçınma, hijyen kontrolü, işyerlerinde çalışanların koruyucu maske ve eldiven kullanımı, hizmet sunulan işyerinde en fazla kaç müşteri olması, market içerisinde müşterilerin arasına sosyal mesafe koyması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi birçok kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekipleri, petrol istasyonlarındaki marketlerde de denetimler yapıyor ve hafta sonu kapalı olması gereken petrol istasyonları da uyarılıyor.

