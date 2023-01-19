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Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden şüpheli hakkında iddianame

19.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlının "kasten yaralama" suçundan 3 yıla, "alenen hakaret" suçundan 2 yıla ve "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförünü darbeden şüphelinin çeşitli suçlardan 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden iddianame hazırlandı.

Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Cengiz Yeler'in 16 Ocak'ta yolcu E.B. tarafından darbedilmesine ilişkin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu 3 gün içinde hazırlanan 2 sayfalık iddianame tamamlandı.

İddianamede, tutuklu E.B'nin "kasten yaralama" suçundan 3 yıla, "alenen hakaret" suçundan 2 yıla ve "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, şüpheli E.B'nin, duraktan geçen otobüse durması için vurduğu ve araca bindikten sonra sürücü Cengiz Yeler'i, "Kör müsün, görmüyor musun beni?" diyerek, bıçak gösterip "Seni delik deşik ederim." şeklinde tehdit ettiği anlatıldı.

Şüphelinin otobüsten ineceği sırada şoförü de inmeye zorladığı, hakaret ve küfür etmesinin ardından yumruklamak suretiyle Yeler'i yaraladığı aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumunca sürücüye "basit tıbbi nitelikte giderilebilecek şekilde hafif yaralı olmadığı" yönünde doktor raporu verildiği belirtildi.

İddianame, Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

OLAY

İzmit ilçesinde 16 Ocak’ta sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile tartışan yolcu E.B, sürücüyü darbetmiş, olay anı aracın güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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