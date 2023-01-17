Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan 41 J 0461 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Cengiz Yeler'e karşı kasten yaralama eylemini gerçekleştiren E.B'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresi belirlenen E.B. İzmit’te gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmit ilçesinde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile yolcu E.B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, otobüs durağa yanaştığı sırada E.B, Yeler'den araçtan inmesini istemişti. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücü Yeler'i darbetmişti.

