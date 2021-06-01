Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası

Söz verilen sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini, müvekkilinin ruhsatlı silahıyla saldırıyı savuşturmak amacıyla hareket ettiğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanık B.Ö. hakkında "takdiri indirimi" uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

- Olay

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında 9 Eylül 2020'de pompalı tüfekle vurulan Davut Mutlu (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan B.Ö. (48) tutuklanmıştı.



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