Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakını yeniden gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hasta yakını, yeniden gözaltına alındı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G'yi 29 Temmuz'da darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.O. hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniden gözaltına alınan M.O'nun adliyedeki işlemleri sürüyor.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G. ile hasta yakını M.O. arasında 29 Temmuz'da tartışma çıkmış, tartışma sonucu hemşireyi darbettiği gerekçesiyle M.O. gözaltına alınmıştı.

Burnunda kırık oluşan Önder G, M.O. hakkında şikayette bulunmuş, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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