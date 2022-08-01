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Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakınına adli kontrol

01.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakınına adli kontrol

Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakınına adli kontrol

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakınına adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G. ile hasta yakını M.O. arasında 29 Temmuz'da tartışma çıktı.

Tartışma sonucu M.O, hemşireyi darbetti. Burnunda kırık oluşan Önder G, M.O. hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan M.O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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