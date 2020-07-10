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Kocaeli’de her gün 30 bisiklet zarar görüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından her gün zarar verilen ortalama 30 bisikleti tamir ediyor.Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), 2014 yılında hizmete başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından her gün zarar verilen ortalama 30 bisikleti tamir ediyor.
Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), 2014 yılında hizmete başladı. 5 yılda 12 ilçeye yayılan KOBİS, 71 adet istasyon, 864 adet Akıllı Park Ünitesi ve 520 adet Akıllı Bisiklet ile vatandaşlara hizmet veriyor. 135 bin 223 üyesi bulunan KOBİS, vatandaşlar tarafından en çok kullanılan ulaşım aracı oldu. 7 gün 24 saat hizmet veren KOBİS istasyonlarında zarar gören bisiklet ve istasyonlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kurulan Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesinde tamir ediliyor. Vatandaşlar tarafından zarar verilen ortalama 30 bisiklet ve istasyon ile akıllı park ünitelerine ait ekipmanlar da bu atölyede tamir ediliyor. İstasyon ve bisiklet onarımları uzman teknisyenler tarafından düzenli olarak yapılıyor. İstasyonlarda yaşanan arızalara ise anında müdahale ediliyor. 12 ilçede zarar gören bisikletler ekipler tarafından toplanıp atölyeye getiriliyor. Atölyeye gelen bisikletler teknisyenler tarafından tamir ediliyor. Değişmesi gereken parçalar ustalar tarafından değiştiriliyor. Tamir edilen bisikletler atölye içerisinde bulunan örnek istasyonda deneniyor. Atölye içerisinde bulunan parkurda ustalar tarafından denenen bisikletler, daha sonra vatandaşların kullanımı için istasyonlara götürülüyor.
12 ilçede bulunan 71 adet İstasyon, 864 adet Akıllı Park Ünitesi ve 520 adet akıllı bisiklet ve istasyon bakım onarım atölyesinde 7 gün 24 saat gözetleniyor. Kameralar tarafından takip edilen istasyonlara ve Akıllı Park Ünitelerine zarar veren vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. Bisikletlerin kamu malı olduğunu hatırlatan yetkililer, bisiklet kullanırken vatandaşların dikkatli olmasını ve bisikletlerin kendi malları gibi kullanılıp zarar verilmemesini istedi.

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Golcuk
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Mavi Eczanesi
Derince
Fatih Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
Golcuk
Egemen Eczanesi
Korfez
Pelin Eczanesi
Golcuk
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