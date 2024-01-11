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Kocaeli'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

11.01.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bahçe kısmında heyelan meydana gelen 5 katlı apartman boşaltıldı.

Kocaeli'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

Yeni Mahallesi 336. Sokak'ta inşaat için yapılan temel kazısı sonrası bitişikteki apartmanın bahçe kısmında toprak kayması oldu.

İhbar üzerine bölgeye, belediye, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek alana girişleri kapattı.

Ekipler, incelemenin ardından çökmenin meydana geldiği alandaki apartmanın boşaltılmasına karar verdi.

Binada yaşayan 12 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Gölcük Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi.

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Kocaeli toprak kayması

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