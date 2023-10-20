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Kocaeli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

20.10.2023 07:20 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir mağazadan 5 bin 300 lira değerinde çocuk kıyafeti çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucu şüphelilerin R.Ç, G.G. ve D.A. olduğu belirlendi.

Şüpheliler hırsızlık amacıyla gittikleri Sakarya'dan Kocaeli'ye dönüşleri sırasında Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, Sakarya'da marketlerden çalındığı tespit edilen 100 bin lira değerindeki kozmetik ve gıda ürünleri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 125 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

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Kocaeli hırsızlık operasyon

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